ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನೇಮಕಾತಿ: ಬಿಇಐಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌

ದಾವಣಗೆರೆ: ಬಾಪೂಜಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಂಪನಿಗಳ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ್ದು, ಕಾಲೇಜಿನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಅರವಿಂದ್ ಲಿ. ನಡೆಸಿದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಅರ್ಪಿತಾ ಪಿ.ಆರ್. ಮತ್ತು ವರುಣಕುಮಾರ ಎಸ್.ಪಿ. ಅವರು ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಟ್ರೈನಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ತಲಾ ₹ 3.8 ಲಕ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲಿತ್ರಾ ಎಡುಫೈ ಟೆಕ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವರ್ಚುವಲ್ ನೇಮಕಾತಿ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಒಟ್ಟು 11 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲಾ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹ 30 ಸಾವಿರ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ₹ 7 ಲಕ್ಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಎಲಿತ್ರಾ ಎಡುಫೈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಿವಿಲ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇ.ಜೆ. ರಾಹುಲ್ , ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಆದಿತಿ ಸಿ.ಜಿ., ಅಂಕಿತಾ ಎಲ್., ಗೀತಾ ಬಸವರಾಜ ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಗೌರಿ ಎಚ್.ಕೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಷ್ಣು ಕರಡೆ, ಸಾಕ್ಷಿ ಎಸ್. ಮತ್ತು ಯೋಗೇಶ್ ಸಿ.ಕೆ. ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಭುವನ್ ಎಸ್. ಶೆಟ್ಟಾರ್ ಹಾಗೂ ಮಳಿಗೆ ಮೌನೇಶ ಮತ್ತು ಐಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕೀರ್ತಿ ಎಂ.ಎಸ್. ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎಚ್.ಬಿ. ಅರವಿಂದ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ವೈ.ವೃಷಭೇಂದ್ರಪ್ಪ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ವಿಭಾಗದ ಡೀನ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಸಿ.ಆರ್. ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>