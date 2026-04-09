ಡಿಸ್ನಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲೂ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ: ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗೇಟ್ ‍ಪಾಸ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ಒರಾಕಲ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 30 ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಯೂ ಅದೇ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದೆ.

ಜಗತ್ತಿನ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 'ವಾಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ನಿ'ಯಲ್ಲೂ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 1,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಮಾತೃಭೂಮಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಬಲದ ಶೇ 1ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2.30 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದು ಜೋಶ್ ಡಿ'ಅಮ್ರೊ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಾಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ನಿಯ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ.

ಒರಾಕಲ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತದಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12 ಸಾವಿರ ಜನ ಏಕಾಏಕಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.