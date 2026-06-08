DRDO : ವಿವಿಧ ಶ್ರೇಣಿಯ 33 ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ; ಅರ್ಹತೆಗಳೇನು?

<p>ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (DRDO) ತನ್ನ ವಿವಿಧ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯ 3 ಪ್ರಮುಖ ಶ್ರೇಣಿಯ 33 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದು, ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.</p><p>ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಿ, ಡಿ ಮತ್ತು ಇ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಇದೇ ಜೂನ್ 19ರ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಈ ಮೇಲಿನ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಅರ್ಹತೆಗಳೇನು? ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.</p><p><strong>ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳು</strong></p><p>ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು – 33 </p><p>ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಿ – 20 ಹುದ್ದೆ</p><p>ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಿ – 11 ಹುದ್ದೆ</p><p>ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇ – 2 ಹುದ್ದೆ</p><p><strong>ವಯೋಮಿತಿ, ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಅನುಭವ</strong></p><p>ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 3 ವರ್ಷ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕು. 35 ವರ್ಷ ಒಳಗಿನವರಾಗಿರಬೇಕು. ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ₹ 67,700 ವೇತನ ಸಿಗಲಿದೆ.</p><p>ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಿ ಹುದ್ದೆಗೆ 7 ವರ್ಷ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವ ಹಾಗೂ 45 ವರ್ಷದೊಳಗಿರಬೇಕು. ಸಿಗುವ ವೇತನ ₹78,800</p><p>ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇ ಹುದ್ದೆಗೆ 11 ವರ್ಷಗಳ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕು. 45 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಸಿಗುವ ವೇತನ ₹1,23,100</p><p><strong>ಅರ್ಹತೆಗಳು</strong></p><p>ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಮತ್ತು ಅನುಭವವಿರುವವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. </p><p><em>ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ <a href="https://rac.gov.in/index.php?lang=en&id=0">ಕ್ಲಿಕ್</a> ಮಾಡಿ....</em></p><p><em>ಅಧಿಸೂಚಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ...</em></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>