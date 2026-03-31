‘ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಸತತ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಫಲ’

ಗದಗ: 'ಸತತ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ನೇಕಾರರಿಗೂ ತಲುಪುವಂತಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೇಕಾರ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಲಿಂಗ ಜಿ. ಟರ್ಕಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೇಕಾರ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬೆಟಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ನೇಕಾರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಪರ ನೇಕಾರರ ಸಂಘಟನೆ ಮೂಲಕ ಇಂದು ನಾವು ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡು, ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಾಗಿದೆ. ನೇಕಾರರ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ನೇಕಾರಿಕೆ ವೃತ್ತಿಯು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸುವುದರ ಜತೆಗೆ ನೇಕಾರರನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೇಕಾರ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಘದ ಜತೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಅವಶ್ಯಕ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಅಪಘಾತ ಮರಣ, ಸಹಜ ಮರಣ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪರಿಹಾರ ಈ ಮೂರು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನೇಕಾರ ವರ್ಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಿದೆ' ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಮಾಧುಸಾ ಮೇರವಾಡೆ, ರಮೇಶ ಹತ್ತಿಕಾಳ, ಶಂಕರ್ ಕಾಕಿ, ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಕೋಣಿ, ರಾಜು ದಡಿ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಐಲಿ, ಕೃಷ್ಣ ಕೊಪ್ಪರದ, ಹೊಸಮನಿ ವಿಜಯ್, ಕೃಷ್ಣ ವನ್ನಾಲ, ಉಮಾ ಕನಕಿ, ರೇಣುಕಾ ಗೋಟೂರ, ಬೆಟಗೇರಿಯ ವೃತ್ತಿಪರ ನೇಕಾರರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>