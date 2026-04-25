ಜಿಟಿಟಿಸಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಿರಿ: ಶಾಸಕ

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ: ಉದ್ಯೋಗವಕಾಶದ ಜಿಟಿಟಿಸಿ ಕೌಶಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಎಂ. ಗಣೇಶಪ್ರಸಾದ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪಕರಣಾಗಾರ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ(ಜಿಟಿಟಿಸಿ) ಕೌಶಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪಕರಣಾಗಾರ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಲ್-ಜಲ್ ಮಿತ್ರ ತರಬೇತಿಯ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ, 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಟಿಟಿಸಿ ತರಬೇತಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿಟಿಟಿಸಿ ಯಂತಹ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೌಶಲ ತರಬೇತಿ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕನಾದ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೂರಾರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಚ್.ಎಸ್. ಮಹದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಪಿಜಿಆರ್ ಸಿಂಧ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ತಂದು 2007 ರಲ್ಲೇ ಜಿಟಿಟಿಸಿಯನ್ನು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 35 ಜಿಟಿಟಿಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ, ಇತರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರಿಲ್ಲ. ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಕಾರಣ ಇತರೆ ಉದ್ಯಮಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೂ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಲ್ಜಲ್ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಜತೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದೆ. ತರಬೇತಿ ಪಡೆದವರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು. ನಲ್ಜಲ್ ತರಬೇತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಕೌಶಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಿಂದೆ ಗಂಧದ ಕಡ್ಡಿ, ಮೋಂಬತ್ತಿ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ತರಬೇತಿಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡುವ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕೌಶಲಾಭಿವೃದ್ದಿ, ಉದ್ಯಮ ಶೀಲತೆ, ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲು ಎಚ್.ಎಸ್.ಮಹದೇವಪ್ರಸಾದ್ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಟಿಟಿಸಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎಸ್. ವಿನಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸಹನ ಪೂರ್ಣಿಮ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಲ್ಲೇಶ್, ಸಹಾಯಕ ಸಾಂಖಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಕೆ.ನಂದೇಶ್, ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕೆ.ಸುಭಾಷ್ಚಂದ್ರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>