ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ: ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರು ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಪ್ರಭಾಕರನ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮದ್ದೂರು ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಗಿರಿಜನ ಪ್ರಗತಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅರಣ್ಯವಾಸಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಗಿರಿಜನರು ಸಾಂಪ್ರಾದಾಯಿಕ ಕಸುಬಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗಿರಿಜನರು ಸೂಕ್ಷ್ಮಮತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಿಯುವ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಇದರಿಂದ ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ನಂತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಎನ್ಜಿಒ ಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ ವಿತರಿಸುತ್ತವೆ. ತರಬೇತಿ ನಂತರ ಸ್ವಂತ ಹೊಲಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮದ್ದೂರು ವಲಯ ಅರಣ್ಯಧಿಕಾರಿ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ, ಫಾರೆಸ್ಟರ್ ರವಿ, ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಗಿರಿಜನ ಪ್ರಗತಿ ಪೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡಾ.ಎಸ್.ರತ್ನಮ್ಮ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಯಜಮಾನರು ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿದಾರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>