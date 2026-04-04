ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಕೌಶಲ ಅಗತ್ಯ

ಹನೂರು: ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪತಿ– ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರೂ ದುಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಸಾರ ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೋಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಲ್ಫಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಹೋಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಹೆಣ್ಣು ಕುಟುಂಬದ ಕಣ್ಣು. ಹೆಣ್ಣು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಕುಟುಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಜೊತೆಗೆ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಷ್ಟೇ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯುವತಿಯರು ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಾಗಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೌಶಲ ತರಬೇತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಯುವತಿಯರಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಹಿಳೆಯರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಬೇಕು ಎಂದರು. ಹೋಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಯೋಜಕ ಸುರೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 17ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಚ್ಗಳು ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದ್ದು ನೂತನವಾಗಿ 18ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲದೆ ಮಹಿಳೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಬದುಕನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣ ಹೇಗೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಯುವತಿಯರು ಮಹಿಳೆಯರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಜೀವನನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಹೋಲಿಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ತೆರೆಸೀನಾ, ಸಂಯೋಜಕ ಕಾಂತರಾಜು, ತರಬೇತಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಚಿನ್ನ ತಂಗ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>