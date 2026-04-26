‘ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಇರಲಿ’

ಹೊನ್ನಾವರ: ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಇಂದು ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳಿದ್ದು ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸುವಾಗ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಪ್ರವೀಣ ಕರಾಂಡೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನಿರಂತರ ಸಹಾಯವಾಣಿ, ಎಸ್ಡಿಎಂ.ಕಾಲೇಜಿನ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳದ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಎಂ.ಜಿ.ನಾಯ್ಕ (ಮಾಧ್ಯಮ), ಶೇಖರಯ್ಯ ಮಠಪತಿ (ಆಟೊ ಚಾಲನಾ ವೃತ್ತಿ), ಶಿವರಾಜ ಮೇಸ್ತ (ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ), ವನಿತಾ ಶೇಟ್(ಶಿಕ್ಷಣ), ನಾಗರಾಜ ನಾಯ್ಕ (ಅನಾಥ ರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ) ಇವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನಿರಂತರ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಯುಗಾದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಎಂಪಿಇ ಸೊಸೈಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ಥಿ ಭಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಡಿ.ಎಲ್.ಹೆಬ್ಬಾರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸಹಾಯ ವಾಣಿಯ ವಿಶ್ವನಾಥ ಗೌಡ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಜಿ.ಎನ್.ಭಟ್ಟ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>