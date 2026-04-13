ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಸಂದರ್ಶನ ಎದುರಿಸಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಸಂದರ್ಶನ ಎದುರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಟಿಪ್ಪು ಷಹೀದ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ (ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್) ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ರವೀಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅತ್ತೇರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಟಿಪ್ಪು ಷಹೀದ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ (ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್) ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಹಂತ ಮುಗಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಉದ್ಯೋಗದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಮುಂಚೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉದ್ಯೋಗದ ಕುರಿತು ಸಾಧಕ– ಬಾಧಕಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಸಂದರ್ಶಕರ ಎದುರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ವೃತ್ತಿ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ವಿಪ್ರೊ ಕಂಪೆನಿಯ ಮಿಥಿಲೇಶ ಅವರು, 'ಯಾವುದೇ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಂದರ್ಶಕರ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮೇಳದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರಮುಖರು ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ಜಗದೀಶ ಅಸುಂಡಿ, ರವಿ ಅಲಗೋಡಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಯಾದವಾಡ, ಸುರೇಶ ಎಸ್.ಎಸ್., ವಿನೋದ ಹೂಲಿ, ಮಲ್ಲಿಕ್ ಧಾರವಾಡ, ಮನ್ಸೂರ ಅಲಿ ಫಿರಜಾದೆ, ಕಿರಣಕುಮಾರ್ ಮಂಟೂರ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>