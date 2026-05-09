ಪ್ರತಿಭೆ ಜತೆ ಪರಿಶ್ರಮವಿದ್ದರೆ ಯಶಸ್ಸು

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದರೂ ಪರಿಶ್ರಮವೂ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬಯಸುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಮಗ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗರಿಮಾ ಪನ್ವಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾನಗರದ ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಮ್ಯಾಡ್ಸ್ ಮೀಟ್–ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ನವೋದ್ಯಮ ಉತ್ಸವ'ದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಉದ್ಯಮ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಗುರುತಿಸಿ, ಮಾನವೀಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ವೈಫಲ್ಯವನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸೂತ್ರ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೂ, ನಾವೇನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಲೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ, ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಹಠ ಅತ್ಯವಶ್ಯ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೇಂದ್ರಪ್ರಸಾದ್ ಹನಗಂಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು, ಜನರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಉದ್ಯಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 1.56 ಲಕ್ಷ ನವೋದ್ಯಮಗಳಿದ್ದು, ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಇದು ಸಕಾಲ. ಆದರೆ, ತಪ್ಪುಗಳಾದಾಗ ಹಿಂಜರಿಯಬಾರದು; ಮತ್ತದೇ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕಿ ಪ್ರೊ.ಅರುಣಾ ಬಟ್ಟೂರ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಅಮಿತ್ ಅಂಗಡಿ ಇದ್ದರು.