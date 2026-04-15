ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ: ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ

ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ: ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಡಾ.ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಜಯಂತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಗಣಿ ಕಂಪನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ.ಜಾ ಮತ್ತು ಪ.ಪಂ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕಂಪನಿ ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಯಮನೂರಪ್ಪ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕಂಪನಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್.ಎಂ.ಶಫಿ, ಪ.ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪ.ಪಂ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಮದಗ್ನಿ ಕೋಠಾ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶರಣಗೌಡ ಗುರಿಕಾರ, ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸುರೇಶ್, ವಿಶ್ವನಾಥ ನಾಯಕ, ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘದ ವೆಂಕೋಬ್, ರಮೇಶ ಬಾಬು, ಗುಂಡಪ್ಪಗೌಡ ಗುರಿಕಾರ, ಗಂಗಪ್ಪ, ಪೆಂಚಲಮ್ಮ, ಗ್ಯಾನಪ್ಪ, ಹನುಮಂತಗೌಡ ಗುರಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಹನುಮಂತ ಕಮಲದಿನ್ನಿ, ಲಿಂಗರಾಜ, ಪರಶುರಾಮ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>