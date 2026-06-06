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ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಟೆಕ್‌ ಪದವಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ; ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 6 ಜೂನ್ 2026, 11:14 IST
Last Updated : 6 ಜೂನ್ 2026, 11:14 IST
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NavyB Tech Students journeyIndian Navy

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