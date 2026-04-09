<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ 'ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆ' ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 'ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ಟೂರಿಸಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್'ನಲ್ಲಿ (ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ) 84 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಇವು ಐಆರ್ಸಿಟಿಯ ಆತಿಥ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ 'Hospitality Monitor' ಎಂಬ ಹುದ್ದೆಗಳಾಗಿದ್ದು ನೇರ ಸಂದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p><p>ಇದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 25 ರಿಂದ 28ರವರೆಗೆ ಚೆನ್ನೈನ ಮ್ಯಾಕ್ ನಿಕೋಲಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿಯ ವಲಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 'ವಾಕ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವ್' ಇರಲಿದೆ.</p><p>ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಟೂರಿಸಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಅಥವಾ ಎಂಬಿಎ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪದವಿ ಪಾಸಾಗಿರುವವರು, ಗರಿಷ್ಠ 27 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಮೀರದ ಯುವಕ–ಯುವತಿಯರು ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹ.</p><p>ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮೂರು ವರ್ಷದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ಹುದ್ದೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕೆಲಸದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಆರಂಭಿಕ ವೇತನ ₹30,000 ಇದ್ದು ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳು ಸೇರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು.</p><p>ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲ ಭಾಗ ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆ 5,081 ಕಿ.ಮೀ ಜಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.</p>