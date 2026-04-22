ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ ಸಂದರ್ಶನ ಇಂದು

ಕಲಬುರಗಿ: ತೆಲಂಗಾಣದ ಸದಾಶಿವಪೇಟ್ದ ಎಂಆರ್ಎಫ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನವರು ಏ. 22ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30ರಿಂದ ನಗರದ ಕೆಜಿಟಿಟಿಐ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಜಿಟಿಟಿಐ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಇ, ಬಿಟೆಕ್, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ(ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ), ಬಿಎಸ್ಸಿ, ಬಿಎಕಾಂ, ಬಿಎ, ಬಿಬಿಎ, ಎಂಬಿಎ, ಐಟಿಐ, ಪಿಯಸಿ ಪಾಸಾದವರು ಅಥವಾ ಕೊನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿರುವವರು(ಮೇ, ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವಂತೆ) ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಬಹುದು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 18ರಿಂದ 24 ವರ್ಷದೊಳಗಿರಬೇಕು. ಆಸಕ್ತರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪ್ಯಾನ್, ಅನುಭವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ವವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260422-34-931979009