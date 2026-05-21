ಜೋಪಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಮತಾಳುವ ಢೋಲಕ್‌

ಕಲಬುರಗಿ: ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ವಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಢೋಲಕ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಈ ಚರ್ಮ ವಾದ್ಯ ಇಲ್ಲಿನ ಜೋಪಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಮತಾಳುತ್ತದೆ! ಸಂಗೀತಪ್ರಿಯರು ಒಮ್ಮೆ ನಾದ ಹೊಮ್ಮಿಸಿ ಖರೀದಿಸಿದಾಗಲೇ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳ ಜೀವನದ ತಾಳ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಎಂಎಸ್ಕೆ ಮಿಲ್ ಕಣ್ಣಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಹತ್ತಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಢೋಲಕ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅದರ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬರುವ ಧನವೇ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರ. ಹಾಗಾಗಿ, ಢೋಲಕ್ ಮಾರಾಟವಾದಂತೆಲ್ಲ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳ ಬಡತನ, ಅವರ ಸಂಘರ್ಷದ ಬದುಕಿನ ಸ್ವರ ಲಯಬದ್ಧವಾಗುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಭಜನೆ, ಕೀರ್ತನೆ, ಮದುವೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಢೋಲಕ್ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಮಾರಾಟ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ವಾದ್ಯ ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಢೋಲಕ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲೈವುಡ್, ಮೇಕೆ ಚರ್ಮ, ನೈಲಾನ್ ಹಗ್ಗ, ಬಿದಿರು ಕಡ್ಡಿ, ರಿಂಗ್, ಮಸಾಲ ಮಸಿ (ಅಂಟು ಮಿಶ್ರಣ) ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಢೋಲಕ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಅದರ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಮೊರೆಹೋಗಿವೆ. ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರದ ಫ್ಲೈವುಡ್ಗಳನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಚರ್ಮ ಸೋಲಾಪುರದಿಂದ ತರಿಸುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆ ಯರೊಂದಿಗೆ ಜೋಪಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಮಳೆ–ಗಾಳಿಗೆ ನಲುಗುತ್ತವೆ. ಈ ವೇಳೆ ಢೋಲಕ್ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಸವಾಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಹೇಗೋ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>'ಕಣ್ಣಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 2–3 ದಶಕಗಳಿಂದ ವಾಸವಾಗಿರುವ ನಾವು, ಢೋಲಕ್ ತಯಾರಿಸಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗಾತ್ರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಆಧರಿಸಿ ₹400ರಿಂದ ₹1,000ದವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಮನ್ ಉಲ್ಲಾ.</p>.<p>'ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬವು ದಿನಕ್ಕೆ 5ರಿಂದ 6 ಢೋಲಕ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿ ಸುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಕದ ಕಣ್ಣಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ದರ್ಗಾ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇರಿ ವಿವಿಧೆಡೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿ ಮಾರುತ್ತಾರೆ. ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಕಸುಬಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ' ಎಂಬುದು ಮೊಹ್ಮದ್ ಐಮದ್ ಅಲಿ ಅವರ ಅಳಲು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>