ವೆಂಡರ್ ಹೆಸರು ಬದಲು: ಆರೋಪ

ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ: 'ಸಮೀಪದ ಕೆಸರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಪೂರೈಸಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೇರೊಬ್ಬ ವೆಂಡರ್ ಹೆಸರು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಾಮಗ್ರಿ ಸರಬರಾಜುದಾರ (ವೆಂಡರ್) ರಮೇಶ ಖಾನಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯ ಹನ್ನೆರಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮೊತ್ತ ₹ 9,93,372.11 ಅನ್ನು ಬಸಗೌಡ ಭಗವಂತಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಎಂಬುವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಚ್.ಎನ್.ದೇಸಾಯಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ದಾಖಲಿಸಿದ ವೆಂಡರ್ ಹೆಸರನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260418-19-915430909