ಕೌಶಲ ತರಬೇತಿಗೆ ಯುವಜನರ ನಿರಾಸಕ್ತಿ

<p>ಮಂಡ್ಯ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ‘ಯುವನಿಧಿ’ ಯೋಜನೆಗೆ 4,202 ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಜನರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ‘ಯುವನಿಧಿ ಪ್ಲಸ್’ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲು ಕೇವಲ 315 (ಶೇ 7.4) ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಯುವನಿಧಿ’ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ 5ನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ, 6 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗದ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ₹3,000 ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದವರಿಗೆ ₹1,500 ಮಾಸಿಕ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ 2 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ (ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವವರೆಗೆ) ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯಿದು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಕೌಶಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ವತಿಯಿಂದ ಯುವನಿಧಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕೌಶಲ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂದಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕರೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸಮರ್ಪಕ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.</p>.<p>ಐಟಿಐ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, ಬಿಇ ಮುಂತಾದ ವೃತ್ತಿಶಿಕ್ಷಣ ಕೋರ್ಸ್ ಪೂರೈಸಿದವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ವಿಪುಲವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದವಿಗಳನ್ನು (ಬಿಎ, ಬಿಕಾಂ, ಬಿಎಸ್ಸಿ) ಪಡೆದ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ವಿರಳವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೌಶಲ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ, ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲು ‘ಕರ್ನಾಟಕ ಕೌಶಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ’ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯುವನಿಧಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದು ಇಲಾಖೆಗೂ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಯುವಕರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಕೌಶಲ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಆಧಾರಿತ ಬೇಡಿಕೆ ಅನುಸಾರ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಒದಗಿಸುವುದು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೇರಿದಂತೆ ‘ವಿದೇಶಿ ಭಾಷಾ ತರಬೇತಿ’ ನೀಡುವುದು ನಿಗಮದ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಂಡ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ‘ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್’ ತರಬೇತಿಯನ್ನು 20 ಮಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಡಾಕ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ‘ಡಿಟಿಪಿ’ ತರಬೇತಿಯನ್ನು 25 ಮಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯುವನಿಧಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಬಗ್ಗೆ ‘ಅರಿವು’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆದ ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 215 ಮಾತ್ರ.</p>.<p>2021 ಮತ್ತು 2022ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೌಶಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐದು ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 9,818 ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ 1,771 ಮಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಲಭಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂಕಿ–ಅಂಶಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260327-40-510434412</p>