‘ಫಿಸಿಯೊಥೆರಪಿ: ಹೇರಳ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ’

ಮಂಗಳೂರು: ಫಿಸಿಯೊಥೆರಪಿ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ ಎಂದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಫಿಸಿಯೊಥೆರಪಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಟಿಎಂಎ ಪೈ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫಿಸಿಯೊಥೆರಪಿ ಸಮ್ಮೇಳನ 'ಮಂಗಳೂರು ಫಿಸಿಯೊಕಾನ್- 2026'ರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಫಿಸಿಯೊಥೆರಪಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಫಿಸಿಯೊಥೆರಪಿ ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾಲೇಜು ಆಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಫಿಸಿಯೊಥೆರಪಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಸೇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಇಂದಿನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆದರೆ ಫಿಸಿಯೊಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಬಹುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಎಂ. ಶಾಂತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ದೇಶದಲ್ಲಿ 700ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಫಿಸಿಯೊಥೆರಪಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಇವೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಇದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಂತರ ನೋವು ಶಮನ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಯೊಥೆರಪಿಸ್ಟ್ಗಳ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಡಾ.ಶಾಂತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಡಾ.ಯೋಗರಾಜ್ ರೈ, ಡಾ.ಪ್ರಭು, ಡಾ.ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಷಿಯನ್, ಡಾ.ಶೆರಿನ್ ಜಾರ್ಜ್, ಡಾ. ಬಸವರಾಜ್ ನಂಜಣ್ಣವರ್, ಡಾ.ಸುಮಿತಾ ಅವರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಯೊಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಡಾ.ಶ್ರವಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಣಚೂರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯು.ಕೆ. ಮೋನು, ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಸಂತ ಹೊರಟ್ಟಿ, ಡಾ.ಅಬ್ದುಲ್ ಶಕೀಲ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದುಲ್ ಶಕೀಲ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಯೊಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ರೆಡ್ಡಿ, ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಯೊಥೆರಪಿ ಡೀನ್ ಡಾ.ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಎನ್., ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಫಿಸಿಯೊಥೆರಪಿ ವಿಭಾಗದ ಡಾ.ವಿ.ಆರ್. ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>