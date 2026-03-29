‘ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ’

ಮೈಸೂರು: 'ಸಮಪಾಲು ಸಮ ಬಾಳಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಆದಿ ಜಾಂಬವ ಸಂಘದ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗೀಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ. ಎಡತೊರೆ ನಿಂಗರಾಜು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈಚೆಗೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನ್ಯಾ. ಹಾವನೂರು ಆಯೋಗ, ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗ, ನಾಗಮೋಹನ ದಾಸ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂತರಾಜ್ ಆಯೋಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಪೈಕಿ ಮಾದಿಗರೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ದತ್ತಾಂಶದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲು ಪಡೆದವರೇ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಕೃತ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಮಿತಿಯ ನಂಜಪ್ಪ ಬಸವನಗುಡಿ, ಡಿ. ಕುಮಾರ್, ಎಂ. ಲೋಕೇಶ್, ಸ್ವಾಮಿ, ಕುಮಾರ್ ಕುಂಬ್ರಳ್ಳಿ ಮಠ, ಶೇಖರ್ ಮಾರ್ಬಳ್ಳಿ ಹುಂಡಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>