‘ಉದ್ಯೋಗ: ಕೌಶಲಿಗಳಿಗೆ ವಿಪುಲ ಅವಕಾಶ’

ಮೈಸೂರು: 'ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನುಪಡೆಯುವ ಗುರಿಯಿರಲಿ. ಆದರೆ, ಪರ್ಯಾಯ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಕೆಲಸಗಳತ್ತಲೂ ಯೋಚಿಸಿ. ಕೌಶಲಾಧಾರಿತ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಶ್ರಮಿಸಿ' ಎಂದು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಡಿ.ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ (ಡಯಟ್) 'ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕ'ವು ಗುರುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಕರಿಯರ್ ಮೇಳ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, '10 ಸಾವಿರ ಜನರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಗಿಟ್ಟಿಸುವವರು 20 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ. ಅಂದರೆ, ಶೇ 0.02ರಷ್ಟು. ಹೀಗಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯಮಗಳು, ಕೌಶಲಾಧಾರಿತ ಕೆಲಸದ ಕಡೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಅವಕಾಶಗಳು ತಾನಾಗೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಂತರ ಕೌಶಲವಿದ್ದರೂ ಮಾಸಿಕ ₹ 15 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹ 50 ಸಾವಿರದ ವರೆಗೂ ದುಡಿಯಬಹುದು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗವಾಗಿದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆಸಕ್ತಿವಹಿಸಬೇಕು. ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗದಿದ್ದರೆ ನಿರಾಶರಾಗಬಾರದು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗದ ಪರಿಚಯದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ₹ 5 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಪುಲ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದರೆ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ನೆರೆಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಮೂರುವರೆ ಸಾವಿರ ಹೋಂಸ್ಟೇಗಳು ಹಾಗೂ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಬಿಹಾರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದವರು. ಕಠಿಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ, ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಘಟಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ 22 ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. 1,255 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಸಿ.ಆರ್.ನಾಗರಾಜಯ್ಯ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ನಂಜುಂಡ ಆರಾಧ್ಯ, ಎಂ.ಗಾಯತ್ರಿ, ಎಚ್.ಚನ್ನಪ್ಪ, ಡಿ.ಆರ್.ಅಮಿತ್, ಮಧು, ಶೋಭಾ, ಪುಷ್ಪಲತಾ, ಸಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ರಾಣಿ, ಅರವಿಂದ, ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿರುಪಮಾ, ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸುರೇಶ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>