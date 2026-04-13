ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ ಸಂದರ್ಶನ: 222 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ಕೆ

ನಿಪ್ಪಾಣಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಮಿನೆಂಟ್ ಎಚ್ಆರ್ ಸೊಲ್ಯೂಶನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಎಸ್ಎಂ ಬಿಬಿಎ, ಬಿಸಿಎ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಎಸ್ಎಂನ 222 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಎಸ್ಎಂ ಬಿಬಿಎ, ಬಿಸಿಎ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒಟ್ಟು 305 ವಿದಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿವಿಧ ಸುತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಶನಗಳು ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಎಸ್ಎಂ ಬಿಬಿಎ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಎ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ 164 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಎಸ್ಎಂ ಕಲೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ 58 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಊದ್ಯೋಗವಕಾಶ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಕಂಪನಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ರಾಕೇಶ ಎಸ್. ಮತ್ತು ರಾಕೇಶ ಎಲ್. ಯಶಸ್ವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು. ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಜು ಪಾಟೀಲ, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರೊ. ಚಿದಾನಂದ ಕಾಂಬಳೆ, ಬಿಸಿಎ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬಾಹುಬಲಿ ಮಗದುಮ, ಬಿಬಿಎ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರೊ.ಎ.ಎಂ. ಬಾಗವಾನ, ವಿದ್ಯಾ ಸಂವರ್ಧಕ ಮಂಡಳದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕೋಠಿವಾಲೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಮೀರ ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಉಪಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪಪ್ಪು ಪಾಟೀಲ, ಸಿಇಒ ಸಿದ್ಧಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಚಿದಂಬರ ಜೋಶಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>