ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಕೌಶಲ ಅಗತ್ಯ

ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ:'ಇಂದಿನ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ನಾವಲಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರೇಖಾ ಕಾಂತಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಾವಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಯುವತಿಯರಿಗಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಫ್ಯಾಶನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿ ದೊರೆಯದೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೊರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಫ್ಯಾಶನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ದಾನಪ್ಪ ಆಸಂಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ತರಬೇತಿಗಳು ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ತರಬೇತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುತ್ತಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ, ಸೀ ಗುಡ್ ಯೋಜನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಸಂಯೋಜಕಿ ಜನ್ನಿಫರ್, ಸಿಐಎಫ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ಅಚಲಾ, ಸಾಗರ ತೆಳಗಡೆ, ಕೆಸಿಎಫ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ಸರಸ್ವತಿ, ಕಲ್ಪನಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>