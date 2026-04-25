ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಕಾಲೇಜು: ಶೇ 100ರ ಉದ್ಯೋಗ ನೇಮಕಾತಿ

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಕೆ.ವಿ. ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗದ 72 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ನೂರರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ನೇಮಕಾತಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ಮಯಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಜಸ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವೀರೇಶ ಅಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ತಂಡದವರಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಟಿವಿಎಸ್, ಜಿ.ಆರ್.ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಜಸ್, ಕೈಜನ್ ಸಿಎನ್ಸಿ, ಪೂಜಾ ಮೆಟಾಲಿಕ್, ಫಾಸ್ಕಾನ್, ವೇಮ್ ಗ್ರೂಫ್ಸ್, ಎಂ.ಎಸ್.ಜಿ.ಕ್ಯೂ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ, ಸಿಡ್ವಿನ್ ಎಂಜನಿಯರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>