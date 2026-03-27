ಬೆಂಗಳೂರು: 10 ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಅಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ 'ಸಶಸ್ತ್ರ ಸೀಮಾ ಬಲ' (ಎಸ್ಎಸ್ಬಿ) ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 827 ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎಸ್ಎಸ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳು 'ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್– ಟ್ರೇಡ್ಸ್ಮನ್' ವಿಭಾಗದ ಹುದ್ದೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅರ್ಹ ಪುರುಷ–ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕು, ಗರಿಷ್ಠ 27 ವರ್ಷ. ಕೆಲ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ 23 ವರ್ಷ ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಇದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಮಿಸಲು ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಯೋಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 21 ರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ಕಡೆಯ ದಿನ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹಾಗೂ ಶುಲ್ಕ

ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸಾದವರು, ಐಟಿಐ ಪಾಸಾದವರು ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಆಯಾ ವಿಭಾಗದ ಹುದ್ದೆಗಳ ಟ್ರೇಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತ ಅನುಭವದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಹೊಂದಿದವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಸಾಮಾನ್ಯ, ಇಡಬ್ಲೂಎಸ್, ಒಬಿಸಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ₹100 ಇದೆ. ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಇದೆ.

ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ವೇತನ

ನೇಮಕಾತಿಯು 4 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ (ET-PST), ಎರಡನೇಯದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಮೂರನೇಯದಾಗಿ ಟ್ರೇಡ್ಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ, ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮೂಲಕ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ವೇತನಶ್ರೇಣಿ 69,100ವರೆಗೆ ಇದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಆಸಕ್ತರು https://ssb.gov.in/ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

–––

ಯಾವ ಯಾವ ಟ್ರೇಡ್ಗಳು?

ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಡ್ರೈವರ್ (ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಾತ್ರ), ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್– ವೆಟರ್ನರಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್– ವಾಷರ್ಮ್ಯಾನ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್– ಬಾರ್ಬರ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್– ಗಾರ್ಡನರ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ –ಟೈಲರ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್– ಕಾಬ್ಲರ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ –ನರ್ಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ಲಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಕಾರ್ಪೇಂಟರ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್– ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್–ವೇಟರ್ ಎಂಬ ಒಟ್ಟು 9 ಬಗೆಯ ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ.

ಸಶಸ್ತ್ರ ಸೀಮಾ ಬಲ ಪಡೆ

ಸಶಸ್ತ್ರ ಸೀಮಾ ಬಲ (SSB) ಭಾರತದ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಿಎಪಿಎಫ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. 1963ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಪಡೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಭೂತಾನ್ ಗಡಿ ಭದ್ರತೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಭೂತಾನ್, ನೇಪಾಳವು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ 1,751 ಕಿ.ಮೀ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳು, ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಎಸ್ಎಸ್ಬಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ