ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಶುಭಸುದ್ದಿ: 404 ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ SSBಯಿಂದ ಅರ್ಜಿ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 'ಸಶಸ್ತ್ರ ಸೀಮಾ ಬಲ' (SSB) ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ, ನಾನ್-ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.</p><p>404 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ, ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.</p><p><strong>ಅರ್ಹತೆಗಳು</strong></p><p>ಅಧಿಸೂಚಿ ಪ್ರಕಾರ, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು. ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡೆಗಳಾದ ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಕಬಡ್ಡಿ, ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್, ಈಜು, ಹಾಕಿ, ಕುಸ್ತಿ, ಅರ್ಚರಿ, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ 28 ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. </p><p><strong>ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕ</strong></p><p>ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆರಂಭದ ದಿನಾಂಕ– ಮೇ 9</p><p>ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ– ಜೂನ್ 7</p><p><strong>ವರ್ಗವಾರು ವಯೋಮಿತಿಯ ಸಡಿಲಿಕೆ</strong></p><p>18 ರಿಂದ 23 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಸಂಬಳ</strong></p><p>ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ₹21,700 ರಿಂದ ₹69,100 ವರೆಗೆ ವೇತನ ಸಿಗಲಿದೆ. </p><p><strong>ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ</strong></p><p>ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ಹಾಗೂ ಒಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ₹100 ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪಂಗಡದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿರುವುದಿಲ್ಲ. </p><p><em><a href="https://applyssb.com/SSBSports_CT_GD_26/applicationIndex">ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a>....</em></p><p><em>ಅಧಿಸೂಚಿ ಓದಲು ಕೆಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ....</em></p>