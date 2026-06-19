ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 12,256 ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕ: ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಜೂನ್ 22 ಕಡೆ ದಿನ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ `ಬಿ` ನಾನ್ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ `ಸಿ’ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸಂಯೋಜಿತ ಪದವಿ ಹಂತದ ಪರೀಕ್ಷೆ 2026 (Combined Graduate Level Examination -2026) ರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.</p><p>ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು 12,256 ಇವೆ. ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜೂನ್ 22 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಪದವಿ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು. </p><p>ವಯೋಮಿತಿ: 18 ರಿಂದ 32 ವರ್ಷಗಳು.</p><p>ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ: ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ, ಪ್ರವರ್ಗ -2ಎ, 2ಬಿ, 3ಎ, 3ಬಿ, ಗೆ ಸೇರಿದ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ₹.100.</p><p>ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ, ಪಿ.ಡಬ್ಯ್ಲೂ.ಡಿ, ಇ.ಎಸ್.ಎಮ್, ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. </p><p>ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್: <strong><a href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fssc.gov.in%2F%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExdDVsdnpJeXFJT2s3eERjcnNydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR6tixXh_KLTYvlXkrDspkCxYocMclgIUiU_HRzAOJAXvKAd8sDxZtPzppHfXA_aem_sc8k3iMm2yrNytZCxzC_Rg&h=AUA-zrJGLAHSIiPOg3bhUN8INLFG5ksrz79VIAykoweM6NLPV3TvLt0Jel5ycvIG5B0Mf7s2jpR8wYIvOppsf1OKU0yNmos_wTBy3Ph0htZX3qkSvongnz9NEGivt4XGV0Il_DPD_FUNsw&__tn__=-UK-R&c[0]=AUDvlotIrdy9CxqoWcoFp--uiYv4BKkOcyvOxm78Zs41HExqkyZE_oO-bmxO4Rkmo_nB17K4WxUF5Fn8LbrIvD2PYTiv2adNZzySx1qczomXh9PI5Sp1zcM3jiyezuSZS_5x3kZNs-TX1b10uwX5HYNJAyb5MyavdJCXGjz3iSg" rel="nofollow noreferrer">https://ssc.gov.in</a></strong> and <strong><a href="http://www.ssckkr.kar.nic.in/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExdDVsdnpJeXFJT2s3eERjcnNydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR6Nii162bBKmeYWkOsCFt_YMxTvRo0YUF0el8v9iMPwCXN2RrxgOCYBiuZ6-w_aem_Cn2UGWUIP6sVXXz1B8vpxA" rel="nofollow noreferrer">www.ssckkr.kar.nic.in</a></strong> ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕಚೇರಿಯ ಉದ್ಯೋಗಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>