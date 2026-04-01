ಯುವ ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಸಮಾರೋಪ

ಸುರಪುರ: ವೀರಪ್ಪ ನಿಷ್ಠಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 100 ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚುಕಾಲ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯುವ ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಸೋಮವಾರ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ (ಟಿಸಿಎಸ್) ವತಿಯಿಂದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ (ಸಿಎಸ್ಆರ್) ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಯುವ ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ 2 ರಂದು ಆರಂಭಗೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲದ ಯುವಕರಿಗೆ ಕೌಶಲ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವುದು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ 8 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಮಹೇಶ, ಗಿರಿಜಾ ಪಾಟೀಲ, ಮಂಜುನಾಥ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಹರ್ಷಿತಾ, ಸುಶೀಲಾ, ಸಂಗಮೇಶ, ಪ್ರಜೋತ್ ಮತ್ತು ನಯನ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ವಿ.ನಿಷ್ಠಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಇಂದು ತಾವೆಲ್ಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ತರಬೇತಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಉಜ್ವಲಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಿದೆ. ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಲ್ಲದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಾಂತಲಾ ಎಸ್.ನಿಷ್ಠಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಸಾಲಿ, ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಮಂಜುನಾಥ ಯಾಳವಾರ, ಅಶೋಕ ಪಾಟೀಲ, ಶರಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಶೃತಿಶ್ರೀ, ಅಶ್ವಿನಿ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ, ಈಶ್ವರರಾಜ ಪಾಟೀಲ, ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>