ಬದುಕು ಇಬ್ಬದಿ

<p><em>ವಾಸುದೇವ ನಾಡಿಗ್</em></p>.<p>ಅವನ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದವನೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಎಗ್ಗುಸಿಗ್ಗು ಸಂಕೋಚವಿರದೆ ಜೋರಾಗಿ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಗ್ತಾ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ‘ಮಾ ಮುಝೆ ನೌಕರಿ ಮಿಲ್ಗಯಾ’ ಅಂತ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಕಾಂಕ್ರೀಟಿನ ಬೈಪಾಸ್ ರೋಡು ರಾಚುವ ಧಗೆ ಮಧ್ಯೆಯೂ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ವಾತಾವರಣ ಬಹಳ ಆರಾಮ್ ಇದೆ; ಬಿಸಿಲು ಇಲ್ಲ ಧಗೆ ಇಲ್ಲ, ಏಕ್ದಂ ಕೂಲ್ ಅಂತ ತಾನು ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಿಶಾಲವಾದ ಗಾರ್ಡನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂದಚೆಂದವನ್ನು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಹಿಂದಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವರು ಅವನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆವರು ಒರೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಧಗೆಗೆ ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕ್ತಾ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವನು ನೋಡಿದರೆ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಬಂದರೀತಿ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡ್ತಾ ಇದಾನೆ. ‘ಸಂಬಳಕ್ಕೇನೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಣ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನನ್ನೂ ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡೂ ಬರ್ತೀನಿ’ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತ ಭಾವುಕನಾಗೇ ಮಾತು ಮುಗಿಸಿದ.</p>.<p>ಬಿಸಿಲು ಬೆಳದಿಂಗಳು, ಬೆಳದಿಂಗಳು ಬಿಸಿಲು ಈ ಬಾಳಿನಾಟ. ಐವತ್ತು ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲೂ ಬದಲಾಗುವ ಈ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮ ಮನಃಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಬಾಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಶೆಡ್ಗಳಲ್ಲೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಾಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಅನೇಕ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ರೂಮ್ ಇರುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಪಾತ್ರೆ ಮುಸುರೆ ನೆಲ ಅಂತ ತ್ರಾಣ ಬಸಿದುಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡುವೆಯೂ ಸಿಡಿಮಿಡಿ ಮಾಡುವ, ಅಚಾನಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದರೆ ಗ್ರಾಚಾರ ಬಿಡಿಸುವ ಹಾಗೆ ಬೈಯುವ ಜನರೆದುರು, ಆ ಶೆಡ್ ಮನೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಬಾಳು ಬವಣೆ ಊಹೆಗೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಶೆಡ್ಡಿನ ಬಿಸಿ ಹಬೆಯಲ್ಲೇ ಓದಿ ಖಾಸಗಿ ಕೋಣೆ ಇರದೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗಿ ಅರೆನಿದ್ದೆ ಬೆವೆತು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳ ಎದುರು ಮಹಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಿಲ್ಲಲಾರರು. ದಂಡಿಯಾಗಿ ನೀರು ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೈ ತೊಳೆಯಲಾರದೆ ಚಮಚಾಗಳಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವ ಜನ ಮತ್ತು ನೀರಿಗೆ ತತ್ವಾರ ಇದ್ದರೂ ಬೆರಳು ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೆಕ್ಕಿ ನೆಕ್ಕಿ ಊಟ ಮಾಡುವ ಜನರ ಕತೆ ಇದು. ಹಬೆಯ ಬೆವರೇ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಔಷಧವಾದವರ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಚಮಚಾ ಗ್ಲೌಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಗಳು ನಗೆಪಾಟಲಿನ ವಸ್ತು ಬಿಡಿ.</p>.<p>ಮತ್ತದೇ ಮಾತು ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ‘ಮಾ ಮುಝೆ ನೌಕರಿ ಮಿಲ್ ಗಯಾ. ಆಪ್ಕೋ ಭೀ ಯಹಾ ಲೇ ಕರ್ ಆವೂಂಗಾ!’ ಅಮೆರಿಕ ಜರ್ಮನ್ ಸ್ಪೇನ್ ಸ್ವೀಡನ್ ಸ್ವಿಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಹಣಕಾಸಿನ ವಾತಾವಾರಣ, ಬಾರದ ಅರಿಯರ್ಸ್, ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳ ಗೋಳನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಗತಿಗಳೂ ನೆನಪಾಗುತ್ತವೆ. ಇದ್ದುದರಲ್ಲೇ ಖುಷಿ ಪಡುವ ಒಂದು ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಸದಾ ಪರಿತಪಿಸುವ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗದ ನಿತ್ಯನಿರಂತರ ಮಥನ ಇದು. ಜೀವನದ ತಾತ್ವಿಕತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸಿಗದೆ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. v</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260408-4-1673427163</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>