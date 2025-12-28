ವರ್ಕ್ ಫ್ರಂ ಹೋಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಷಿಪ್

ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಮೈಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಯಾನ್ವಾ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಕಂಟೆಂಟ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಕಾಪಿ ರೈಟಿಂಗ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೊ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತಿರಬೇಕು. ಏಪ್ರಿಲ್ 11ರ ಒಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್– ₹ 9,000– ₹ 13,000. ಸಂಪರ್ಕ:https://tinyurl.com/582437ya.

ಪಿಕಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಫೀಷಿಯಲ್ (Pickyfits Official) ಶಾಪಿಫೈ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಸಿಎಸ್ಎಸ್, ಇ– ಕಾಮರ್ಸ್, ಎಚ್ಟಿಎಂಎಲ್, ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಶಾಪಿಫೈ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 11ರ ಒಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್– ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹ 6,000– ₹ 8,000. ಸಂಪರ್ಕ: https://tinyurl.com/2d5fu66s.

ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರಿತ ಇಂಟರ್ನ್ಷಿಪ್

ಹೋಮ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಇಂಟರ್ನಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಂಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಕ್ಲೈಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಷಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬೇಕು.

ಏಪ್ರಿಲ್ 8 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕಡೇ ದಿನ.

ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್– ₹15,000– ₹17,500. ಸಂಪರ್ಕ: https://tinyurl.com/4983mtjj.

ಕಾನ್ಫ್ಲ್ಯುಯೆನ್ಸರ್ (Confluencr) ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಟೆಜಿ ಟ್ರೇನಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತಿದ್ದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನ ಬಲ್ಲವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 11ರ ಒಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್– ₹12,000– ₹12,500. ಸಂಪರ್ಕ: https://tinyurl.com/4u3h4nck.