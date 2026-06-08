<p><strong>ಬಿಸಿನೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್</strong></p><p>ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಗ್ಲೋಬ್ (ಎಟಿಜಿ): ಬಿಸಿನೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಇಂಟರ್ನಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಜೂನ್ 25ರ ಒಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್– ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹ 1,500– 5,000. ಸಂಪರ್ಕ: internshala.com/i/9cd868.</p><p><strong>ಕಂಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್</strong></p><p>ಲೂಪ್ಡೇ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್: ಕಂಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ವ, ಕ್ಯಾಪ್ಕಟ್, ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ, ಕ್ಲಾಡ್, ಜೆಮಿನಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಜೂನ್ 24ರ ಒಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್– ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹ 12,000– 18,000. ಸಂಪರ್ಕ: internshala.com/i/9e9cd3. </p><h2>ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರಿತ ಇಂಟರ್ನ್ಷಿಪ್</h2><p><strong>ಡೇಟಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್</strong></p><p>ಟ್ರೇಡ್ಪಾಸ್: ಡೇಟಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಇಂಟರ್ನಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಸ್ಪಾಟ್ ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಜೂನ್ 25 ಕಡೇ ದಿನ. ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್– ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹ 10,000– 12,000. ಸಂಪರ್ಕ:internshala.com/i/c310fb.</p><p><strong>ವಿಡಿಯೊ ಎಡಿಟಿಂಗ್/ ಮೇಕಿಂಗ್</strong></p><p>ಸಬ್ಸ್ಪೇಸ್: ವಿಡಿಯೊ ಎಡಿಟಿಂಗ್/ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಡೋಬ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೊ ಮೇಕಿಂಗ್ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಜೂನ್ 25ರ ಒಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್– ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹ 20,001– 35,000. ಸಂಪರ್ಕ: internshala.com/i/705e7c.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>