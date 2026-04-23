‘ಹಲಸಿನಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ’

ಯಲ್ಲಾಪುರ: ಹಲಸಿನ ಕಾಯಿಯಿಂದ ಹಪ್ಪಳ, ಚಿಪ್ಸ್ ಮುಂತಾದ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮೌಲ್ಯವಧ೯ನೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದು ಮಹಿಳೆಯರು ಆಥಿ೯ಕ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಾಧಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಎಂದು ಗೃಹೋದ್ಯಮಿ ಮಮತಾ ಭಟ್ ಶಮೆಮನೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಕದಂಬ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಹಲಸಿನ ಹಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ಚಿಪ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಪ್ಪಳ, ಚಿಪ್ಸ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು. ಹಲಸಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಇರುವ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಬಳಸುವ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕದಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಕೋಟೆಮನೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ರೈತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕದಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನೇಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಗೃಹೋದ್ಯಮಿ ಶಂಕರ್ ಭಟ್ ಕಾಳೀಮನೆ ಕದಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ಶ್ವೇತಾ ಹೆಗಡೆ, ನವೀನ್ ಭಟ್, ಕದಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಂಜುನಾಥ ಭಟ್, ಪ್ರಗತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಂಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಯೋಗೇಶ ಮಡಿವಾಳ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>