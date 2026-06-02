AI ಪರಿಣಾಮ: ಪ್ಲಂಬರ್–ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಸೇರಿ ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿಯೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ

2022ರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ಎಐ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ (AI) ಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಮೇಲೆ ಎಐ ಬೀರಬಹುದಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

2023ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವರದಿಯೊಂದು, 2032ರ ವೇಳೆಗೆ ಜೆನರೇಟಿವ್ ಎಐನ ಪ್ರಭಾವವು ಶೇಕಡ 90ರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಅದು ತನ್ನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೊಸ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಸದ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಹೊಸ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, 2023ರ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಜೆನರೇಟಿವ್ ಎಐ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಶೇಕಡ 93ರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಎಐ ಸಮರ್ಥವಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಶೇಕಡ 30ರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದಿನ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಎಐ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 9 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು 3 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ ಬಹುತೇಕ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, ಈ ಹೊಸ ವರದಿ ಬಂದಿದೆ. ಮೆಟಾ, ಒರಾಕಲ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿವೆ.

layoffs.fyi ಪ್ರಕಾರ, 2026ರಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ, ಸುಮಾರು 1,15,907 ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 1,24,636 ರಷ್ಟಿತ್ತು.

AI ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗವೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ

ಸೇವೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೋಡಿಂಗ್ನಂತಹ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ (Automatic) ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಮೇಲೆ AI ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಓಲೀ ಒ'ಡೊನೊಘ್ಯೂ, 'ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೂ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

AI ಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ಲಂಬರ್ಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಒ'ಡೊನೊಘ್ಯೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಂಬರ್ಗಳು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವಾಗ, ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಎಐ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ. ಬ್ಲಂಬರ್ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಎಐ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ, ಕೆಲಸದ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ಜೋಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 22 ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಮೇಲೆ ಎಐ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು.

AI ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು

ಎಐ ಅನೇಕರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡರೂ ಕೆಲವು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್ ಎಐನ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುಶಾಂತ್ ವಾರಿಕೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ 'ಎಐ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್