ಕನ್ನಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಿರುವ AI ಅವಕಾಶ: ಭಾಷೆ ಅಡ್ಡಿಯಲ್ಲ, ಕೌಶಲ್ಯವೇ ಮುಖ್ಯ..

<p>ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗ, ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜ್ಞಾನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಭಾಷಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಒಂದು ಮಿತಿಯೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮೀಕರಣ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>AI ಮೂಲತಃ ‘ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್’ (NLP) ಎಂಬ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಮಾನವನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot ಮುಂತಾದ ಎಐ ಸಾಧನಗಳು ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬಲ್ಲವು. ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು, ಉತ್ತರವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅನುವಾದ, ಸಾರಾಂಶ, ಇಮೇಲ್, ವರದಿ, ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಎಐ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದು ‘ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಿಳಿದವನು ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ’ ಎಂಬ ಕಾಲವಲ್ಲ. ‘ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಲ್ಲವನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ’ ಎಂಬ ಹೊಸ ಯುಗ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.</p><p>ಭಾರತದಂತಹ ಬಹುಭಾಷಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಮಹತ್ವ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಅಮೇಜಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ಫೋನ್ಪೇ, ಜೀಪೇ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ಅರೆನಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷಾ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿವೆ. ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಅವರದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳೇ ಪ್ರಮುಖ ಚಾಲಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಲಿವೆ.</p><p>ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಬಲ ಅಡಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಜನರ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಭಾಷೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮತ್ತು ನೆಲಮಟ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಅರಿವು ಇರುತ್ತದೆ. ಎಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯ ಡೇಟಾ, ಧ್ವನಿ ಮಾದರಿಗಳು, ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಷಯಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಎಐಗೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿಸಲು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಕನ್ನಡ ಬಲ್ಲವರ ಅಗತ್ಯ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ</p>.<p><strong>ಉದ್ಯೋಗ\tಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿ</strong></p><ul><li><p>AI Content Reviewer – AI ರಚಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲನೆ</p></li><li><p>Prompt Specialist\t– ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ AI ಸೂಚನೆಗಳ ರಚನೆ</p></li><li><p>AI Trainer – AI ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷಾ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು</p></li><li><p>Localization Specialist – ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡೀಕರಿಸುವುದು</p></li><li><p>Voice AI Specialist – ಕನ್ನಡ ಧ್ವನಿ ಆಧಾರಿತ AI ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ</p></li><li><p>Conversational AI Designer – ಕನ್ನಡ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ವಿನ್ಯಾಸ</p></li><li><p>AI Data Annotator – AI ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಡೇಟಾ ಲೇಬಲಿಂಗ್</p></li><li><p>AI Quality Analyst\tAI – ಉತ್ತರಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ</p></li><li><p>AI Search Evaluator – ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯ ಹುಡುಕಾಟ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ</p></li><li><p>AI Safety Reviewer – ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಪಾತದ AI ಉತ್ತರಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ</p></li><li><p>Product Support Engineer – ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಬೆಂಬಲ</p></li><li><p>AI Digital Marketing Specialist – ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ನಿರ್ವಹಣೆ</p></li><li><p>AI Learning Content Developer – ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ</p></li><li><p>AI Tutor / Learning Coach – AI ನೆರವಿನಿಂದ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ</p></li><li><p>AI-Assisted Journalist – ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ರಚನೆ</p></li><li><p>Multimedia Content Creator – ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್, ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ</p></li><li><p>e-Governance Content Specialist – ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಹಿತಿ ಸೃಷ್ಟಿ</p></li><li><p>Digital Service Facilitator – ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವು</p></li><li><p>Regional Language Data Curator – ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ</p></li></ul>.<p>ಆದರೆ ಈ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Prompt Engineering, ChatGPT ಮತ್ತು Copilot ನಂತಹ ಎಐ ಸಾಧನಗಳ ಬಳಕೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ರಚನೆ, ಮೂಲಭೂತ ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ-ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದ್ವಿಭಾಷಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಲಿವೆ.</p><p>ಎಐ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಲ್ಲ. ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಯುವ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲತೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಭವಿಷ್ಯದ AI ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>(ಲೇಖಕರು: ರವಿ ಚೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ, ಮೆಂಟರ್, Blore.AI)</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>