‘ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ವಚನಗಳು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ’

ಜೇವರ್ಗಿ: 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಶರಣರ ಜೊತೆಗೆ ಶರಣೆಯರು ಹಾಗೂ ವಚನಗಾರ್ತಿಯರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದು ಇದ್ದ ಸಮಾನತೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವೆ ಲೀಲಾದೇವಿ ಆರ್.ಪ್ರಸಾದ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಬಸವಣ್ಣನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಜಗತ್ತೇ ಶಾಂತಿಯುತ ವಾಗಿರಬಹುದು. ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ಇಡೀ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯ ವಚನಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಭಯ, ಶೋಷಣೆ ಹಾಗೂ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ವೈಚಾರಿಕ ಚಿಂತನೆಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಶೋಷಣೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಗೌರವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯೆ ಶಾಂತಾ ಅಸ್ಟಿಗೆ, ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಡ್ಡನಕೇರಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದರು. ಕಾಲೇಜಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕ ಖಾಜಾವಲಿ ಈಚನಾಳ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶರಣಪ್ಪ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ವಂದಿಸಿದರು. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ರಾಬಿಯಾ ಬೇಗಂ, ಎನ್. ಜಿ. ಶ್ರೀಧರ, ಖುತೇಜಾ ನಸ್ರಿನ್, ಗ್ರಂಥ ಪಾಲಕ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ವಗ್ದಾಳ, ಭೀಮಣ್ಣ, ಕುಪೇಂದ್ರ, ರವೀಂದ್ರ ಇತರರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>