‘ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ’

<p>ಆಳಂದ: ‘ಅಸಮಾನತೆ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ಗುಲಾಮಗಿರಿ ತುಂಬಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾಜಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಸಿದ್ದರಾಮ ಮೇತ್ರೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಿಯ ಖಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಳಿ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆಯವರ 199ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ, ಬೀದರ್, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್ .ಕೆ.ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ , ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಅವರ ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಚಲಗೇರಾ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶಾಂತವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಹಾಗೂ ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ವಿರಕ್ತಮಠದ ಅಭಿನವ ಶಿವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಾಡ್ಯಾಳೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮಾಳಿ ಸಮಾಜದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಚುನಾಯಿತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಾಳಿ ಸಮಾಜದ ತಾಲ್ಲೂಕಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗಣೇಶ ಪಾಟೀಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ. ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಮೂಳೆಗಾಂವ, ದುಧನಿ ನಗರ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಥಮೇಶ ಶಂಕರರಾವ ಮೇತ್ರೆ, ಅಕ್ಕಲಕೋಟ ತಾ.ಪಂ.ಸದಸ್ಯ ಮಾಣಿಕ ಮಾಡ್ಯಾಳೆ, ಸಿದ್ದರಾಮ ತೋಳನೂರ, ಸುಭಾಷ ಬಳೂರಗಿ, ಗುರುನಾತ ಜಂಧೆ, ಗುರುನಾತ ಧುಳೆ, ಬಸವರಾಜ ಮೇತ್ರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಣದೆ, ವಿಶ್ವಾನಾಥ ಧುಳೆ, ಸಾತಪ್ಪಕೋಳಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಮೈಂದರಗಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಪರೇಣಿ, ಗುರುನಾಥ ಶಿವಪುರೆ, ಬಸವರಾಜ ಪ್ಯಾಟಿ, ಶಿವಪುತ್ರ ಯಲ್ದೆ ಯಳಸಂಗಿ, ಹಿರೋಳಿ ಹಡಲಗಿ, ಆಳಂದ ಸರಸಂಬ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260417-31-461537879</p>