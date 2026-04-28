‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ಅಗತ್ಯ’

ಆಳಂದ: 'ಪದವಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂಕಗಳಿಕೆಗೆ ಸೀಮತರಾಗದೇ ಸಮಾಜಮುಖಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ' ಎಂದು ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಕೋಶದ ಸಂಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಎಚ್.ಎಸ್. ಜಂಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಎಎಂಟಿಎ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ ಏಳು ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಘಟಕವು ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ, ಶಿಸ್ತು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹಾಗೂ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಕಾಳಜಿ ಬೆಳೆಸಲು ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ದೇವಿಚಂದ ರಾಠೋಡ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮೊಬೈಲ್, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್, ಪೇಸ್ಬುಕ್ ಆಕರ್ಷಣೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ, ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತದ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳವುದರಿಂದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಚಾರ್ಯೆ ಪ್ರೇಮಿಳಾ ಅಂಬಾರಾಯ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅರಿವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಆಳಂದ ಅರಣ್ಯ ವಲಯ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿರೇಂದ್ರ ಅಂಬಲಗಾ, ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿ ರವಿಚಂದ್ರ ಕಂಟೇಕೂರೆ, ಸಯೀದಾ ಭಾನು, ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಆಸೀಪ್ ಕೋತ್ವಾಲ್, ಮಹಾದೇವ ವಡಗಾಂವ, ಫುರ್ಕಾನ್ ಅನ್ಸಾರಿ, ಶೋಭ್ ಕಣ್ಣಿ, ರಮೇಶ ಮಾಳಗೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಅರವಿಂದ ಭದ್ರಶೆಟ್ಟಿ, ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ, ಸಿದ್ದರಾಮ ವಾಕಡೆ, ನಪೀಜಾ ಫಾತಿಮಾ, ಶರಣು ಬಾವಿ, ಮಹಾದೇವ ಮೋಘಾ, ಶಿವಪ್ಪ ಭೂಸನೂರು, ದತ್ತರಾಜ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ರವಿಶಂಕರ ಬಿರಾದಾರ, ಜ್ಯೋತಿ ಜಾಧವ, ಅಕ್ಬರ್ ಅಲಿ, ಶರಣಪ್ಪ ಕೌಂಚೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ದಯಾನಂದ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಸಯೀದಾ ಭಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ರಾಜಕುಮಾರ ಹಿರೇಮಠ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>