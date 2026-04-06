ಮೌಲ್ಯಯುತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವಶ್ಯಕ: ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಶ್ರೀ

ಆಳಂದ: 'ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಹನೆ, ನೈತಿಕತೆ, ಸನ್ನಡತೆ ಬೆಳೆಸಲು ಶಾಲಾಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಜಿಡಗಾ-ಮುಗಳಖೋಡ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಿಡಗಾ ನವಕಲ್ಯಾಣ ಮಠದಲ್ಲಿನ ಶಿವಯೋಗಿ ಜ್ಞಾನಮಂದಿರ ಶಾಲೆಯ 6ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ 500 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಸತಿ ಸಹಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಮುನ್ನೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅನ್ನ, ವಸ್ತ್ರ, ವಸತಿ, ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಜತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ, ಸಂಗೀತ, ಎನ್ಸಿಸಿ, ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಗಂಗೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಡಗಾ ಮಠದಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಸತಿಸಹಿತ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜತೆಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರೇಕ್ಷಣಿಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮಠದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೇಶವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆಗೈದು ತಂದೆ–ತಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತರುವಂತಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾಡ್, ಪೆನ್ ವಿತರಣೆಗೈದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಶುಭಕೋರಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಗಳು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಸಿದ್ದರಾಮ ಯಾದವಾಡ, ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಡಿಗೇರ, ಬಸಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ ಮಠಪತಿ, ಗುರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಬಸವರಾಜ ಜೋಪಾಟೆ, ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಸಲಗರ, ರುದ್ರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ, ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬೀದರ್, ಯಾದಗಿರಿ, ಕಲಬುರಗಿ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ, ಅಫಜಲಪುರ, ಔರಾದ, ವಿಜಯಪುರ, ಸಿಂದಗಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೇ ಪಾಲಕರೊಂದಿಗೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ನಂತರ ನಡೆದ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 880 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಾದರು.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲಕರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಕಲಬುರಗಿ ಸಿದ್ದಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಜಿಡಗಾದ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>