‘ಭಗತಸಿಂಗ್‌ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲಿ

ಅಳವಂಡಿ: 'ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಕ್ರಾಂತಿಜ್ಯೋತಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾರತೀಯರ ಮನಸಲ್ಲಿ ಅಮರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಹಾಗೂ ದೇಶಾಭಿಮಾನ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಗಪ್ಪ ರಾಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ನಿಲೋಗಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಬಲಿದಾನ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ರತಿಮ ದೇಶಪ್ರೇಮಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಬಲಿದಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಚಿಲುಮೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ವೆಂಕರಡ್ಡಿ ನಾಗರಳ್ಳಿ, ಸಂಗಪ್ಪ ರಾಟಿ, ನಾಗಪ್ಪ ಶೀರನಹಳ್ಳಿ, ಮುತ್ತು ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ, ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>