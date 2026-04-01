‘ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ‘ಸ್ಫೂರ್ತಿ’

ಅಳವಂಡಿ: 'ಹದಿಹರೆಯದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕೆಎಚ್ಪಿಟಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಯೋಜಕ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕೆಎಚ್ಪಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಮನ್ವಯ, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ನಿವಾರಣೆ, ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ಜಾಗೃತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ, ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವ ಗುಣ, ಮಾತನಾಡುವ ಹಾಗೂ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲದ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಿಕೆ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾಯ್ದೆಯ 61ಎ ಅಡಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಿಕೆ ಗುಂಪನ್ನು ಉಪ ಸಮಿತಿಯನ್ನಾಗಿ ರಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾವಲು ಸಮಿತಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪಿಡಿಒ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ನೀಲಪ್ಪ ಹಕ್ಕಂಡಿ, ಕೆಎಚ್ಪಿಟಿಯ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕರಾದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಜುನಾಬಿ ವಡ್ಡಟ್ಟಿ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ತೋಟಯ್ಯ ಅರಳೇಲೆಮಠ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬೆಣಕಲ, ರಫೀಕ್ ಬಳೆಗಾರ, ಶಿವಗ್ಯಾನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ, ಗೀತಾ, ಮಲ್ಲಮ್ಮ, ಸಲ್ಮಾ, ಕಾವೇರಿ, ಕಾಳಮ್ಮ, ಮಾರುತಿ, ಭವಾನಿ, ಮಂಜುಳಾ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಹಾಗೂ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>