ಬಿರಾದಾರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಫಲಿತಾಂಶ

ಆಲಮೇಲ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೋರಟಗಿಯ ಶ್ರೀ ವ್ಹಿ.ಎಸ್.ಬಿರಾದಾರ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಒಟ್ಟು 86 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 84 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅಶ್ವಿನಿ ನೇದಲಗಿ ಶೇ 99.04 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಕೊಪ್ಪಾ ಶೇ 98.72, ಮಹಾಲಿಂಗ ಶೇ 98.08, ನವ್ಯಾ ಹೂಗಾರ ಶೇ 98.08, ಅಕ್ಷತಾ ಭಾಸಗಿ ಶೇ 97.92, ಕಿರಣ ಅಂಬಾಗೋಳ ಶೇ 97.44, ರಾಕೇಶ ಆಸಂಗಿಹಾಳ ಶೇ 96.64, ಪ್ರಕಾಶ ಹಿರೆಕುರಬರ ಶೇ 96.32 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಷಯವಾರು 100ಕ್ಕೆ 100 ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 37, ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 22, ಕನ್ನಡ 2, ಇಂಗ್ಲೀಷ 2 ಮತ್ತು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ 2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಸ್.ವ್ಹಿ.ಬಿರಾದಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>