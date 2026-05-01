‘ಓದು ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಾಗಲಿ’

ಅಳ್ನಾವರ: 'ಓದು ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಾಗಬೇಕು. ಓದು ಅಂಕ ಗಳಿಕೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಗುವಂತಿರಬೇಕು' ಎಂದು ಕಡಬಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆನಂದ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಕಡಬಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರಿವು ಕೇಂದ್ರ–ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಎಂಎಸ್ಐಎಲ್ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವಾಜಿ ಡೊಳ್ಳಿನ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ದತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ದಿವ್ಯಾ ಗೋವಿನಕೊಪ್ಪ ಮತ್ತು ತೇಜಶ್ರೀ ಕೇದಾರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ದಿವ್ಯಾ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಜ್ಞಾನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ಗಳಿಕೆಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗೋವಿನಕೊಪ್ಪ, ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಏಕನಾಥ ಹೋನಗೇಕರ, ದೇವೇಂದ್ರ ಖಾನಾಪೂರ, ರಾಜು ಗೋವಿನಕೊಪ್ಪ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೇದಾರ್ಜಿ, ನೇತ್ರಾನಂದ ಬೆಳಗಾವಿ, ಗ್ರಂಥಪಾಲಕ ಗುರುರಾಜ ಸಬನಿಸ್ ಮೊದಲಾದವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260501-24-1780976887</p>