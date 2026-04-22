<p>ಮೂಡುಬಿದಿರೆ: ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಟ್ಟು 85 ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದ ಅಗ್ರ 10 ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಮಗ್ರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಡಾ.ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 1ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ತೃತೀಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 7ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ 4ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಡಾ.ಐಶ್ವರ್ಯ ಟಿ.ಸಿ. ಸಮಗ್ರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಡಾ.ಅಕ್ಷತಾ ಸಮಗ್ರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ 6ನೇ, ಡಾ.ಶೆಟ್ಟಿ ಶೃಷ್ಟಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಸಮಗ್ರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ 8ನೇ, ಅಂಜಲಿ ರಾಜ್ ವಿ. ಸಮಗ್ರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಡಾ.ಎಂ.ಸ್ಮಿತಾ ಕಿಣಿ ತೃತೀಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 8ನೇ, ವಿಷಯವಾರು ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಾ ಮೆಡಿಕಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 3ನೇ, ರೆಪರ್ಟರಿ 7ನೇ, ಒಬಿಜಿ-8ನೇ ಹಾಗೂ ಅನಾಟಮಿಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ.ಸೀಮಾ ಥಾಪಾ ಮೆಟೀರಿಯಾ ಮೆಡಿಕಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ, ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ 3ನೇ, ರೆಪರ್ಟರಿ 5ನೇ, ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ 6ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಡಾ.ಶ್ರೇಯಾ ಎಸ್.ಪವಿತ್ರನ್, ಎಫ್ಎಮ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7ನೇ, ರೆಪರ್ಟರಿ 8ನೇ, ಪೆಥಾಲಜಿ 9ನೇ, ಮೆಟೀರಿಯಾ ಮೆಡಿಕ್ನಲ್ಲಿ 10ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಡಾ.ಎಂ.ಐ.ಶರಧಿ, ಎಫ್ಎಮ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಮೆಟೀರಿಯಾ ಮೆಡಿಕಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 4ನೇ, ಫಾರ್ಮಸಿಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ. ಪಲಕೂರ್ತಿ ಕಿರಣ್ಮಯಿ ರೆಪರ್ಟರಿ 4ನೇ, ಎಫ್ಎಮ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5ನೇ, ಫಾರ್ಮಸಿ 9ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ.ಸ್ವಾತಿ ಎಂ.ಎಸ್. ಮೆಟೀರಿಯಾ ಮೆಡಿಕಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ 6ನೇ, ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ 7ನೇ ಹಾಗೂ ರೆಪರ್ಟರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 8ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಡಾ.ಸಾವಂತ್ ಅನುಷ್ಕಾ ದಿನೇಶ್, ಅನಾಟಮಿ ಮತ್ತು ರೆಪರ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ.ಅಫ್ರಾ ಪಿ., ಎಫ್ಎಮ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6ನೇ, ಡಾ.ಅನೀಷಾ ಎಫ್ಎಂಟಿಯಲ್ಲಿ 8ನೇ, ಡಾ.ಆರ್ಥ ಆರ್.ಫಾರ್ಮಸಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 1ನೇ, ಡಾ.ನಿಖಿತಾ ಸಿ. ಸಮುದಾಯ ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ 4ನೇ, ಡಾ.ಶಧಾ ರಹೀಮ್ ವಿ. ಎಫ್ಎಮ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಡಾ.ಸೋನಾಲಿ ದತವಾಡ ಮೆಟೀರಿಯಾ ಮೆಡಿಕಾದಲ್ಲಿ 10ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಡಾ.ಸ್ವಲೇಹಾ ತಬಸ್ಸುಮ್ ಖಾತೀಬ್ ಆರ್ಗನಾನ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 8ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಎಂ.ಮೋಹನ ಆಳ್ವ, ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿವೇಕ ಆಳ್ವ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ.ರೋಷನ್ ಪಿಂಟೊ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260422-29-1612421958</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>