‘ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವಿಚಾರಗಳು ಆಚರಣೆಗೆ ತನ್ನಿ’

ಆಳಂದ: ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ನೀಡಿದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೂ ಹೋರಾಟದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಆಚರಣೆಗೆ ತರಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಅಂಬಾರಾಯ ಶಿಲ್ಡ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಜ ಬಬಲಾದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಅಸಮಾನತೆ, ಜಾತಿ ವಿನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಕೈಗೊಂಡರು. ದೇಶ–ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನವನ್ನೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಬಾರಾದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಹೋರಾಟಗಾರ ಆಕಾಶ ದೇಗಾಂವ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ವಿಶ್ವನಾಯಕ. ಅವರು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಲವು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ, ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಪಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಷ್ಮಾ.ಎಸ್.ನವಲೆ, ನಾಮದೇವ ಬಬಲಾದ, ಪ್ರವೀಣ ಮೊದಲೆ, ಮಹಾಂತೇಶ ಸಿಂಗೆ, ಶಿವಪ್ಪ ಮೇಲಿನಕೇರಿ, ಶಿವಕುಮಾರ ಬಬಲಾದ, ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಸಿಂಗೆ, ತುಕರಾಮ ಸಿಂಗೆ, ರಜನಿಕಾಂತ ಮದನಕರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಿಂಗೆ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಗೌತಮ ಸಿಂಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260504-31-1604534672</p>