ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ‘ಅರಿವು ಭಾರತ’

ಆನೇಕಲ್: ಪಟ್ಟಣದ ಮಿರ್ಜಾ ರಸ್ತೆಯ ಜೈ ಭೀಮ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ದಲಿತ, ಹಿಂದುಳಿದ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ, ಪ್ರಗತಿಪರರಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಅರಿವು ಭಾರತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ತೆಲುಗು ಲೇಖಕ ಅನ್ನಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಸುಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಅರಿವು ಭಾರತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶಿವಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇರು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ತೊಲಗಿಸಲು ಮನಃಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಜನರಲ್ಲಿನ ಜಾತಿ ಕಂದಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅರಿವು ಭಾರತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಜಾ ಪರಿವರ್ತನಾ ವೇದಿಕೆಯ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಗೋಪಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ವಕೀಲ ಆನಂದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಾತಿ ಎನ್ನುವುದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿದೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟ ಎಂಬ ಮೂರು ಮೂಲ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದೃಢ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ, ಶಾಹು ಮಹಾರಾಜ್, ಅಯ್ಯೋತಿದಾಸ್, ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್, ಪೆರಿಯಾರ್, ನಾರಾಯಣ್ ಗುರು, ಕಬೀರ, ಬಸವಣ್ಣ, ಕನಕದಾಸರು, ವೇಮನ, ಕೈವಾರ ತಾತಯ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು ಜಾತಿಯ ವಿಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಮುನಿವೆಂಟಪ್ಪ, ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಫಟಾಫಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಗುರುಮೂರ್ತಿ, ಪ್ರೊ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಸುಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ, ಮುಖಂಡ ನಂದಕುಮಾರ್, ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>