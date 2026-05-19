ಯೋಗ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

<p>ಆನೇಕಲ್: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ , ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಯೋಗ, ಜಿಗಣಿಯ ಎಸ್ ವ್ಯಾಸ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ 100 ದಿನದ ಯೋಗ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಡಾ.ಎಚ್.ಆರ್.ನಾಗೇಂದ್ರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಿಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಲು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಯೋಗ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಯೋಗದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆಎಂದರು.</p>.<p>ಯುವ ಜನತೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ದಾಸರಾಗುವುದರ ಬದಲಿಗೆ ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಎಸ್ ವ್ಯಾಸ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಡಾ.ನಾಗರತ್ನ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಯೋಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡಾ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಡಾ.ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ, ವಾಸುದೇವ ವೈದ್ಯ, ನರೇಂದ್ರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260519-15-173500107</p>