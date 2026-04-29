ಯುವಜನೋತ್ಸವ ಮಹಿ ನೃತ್ಯ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ

ಆನೇಕಲ್: ಪಟ್ಟಣದ ಹೊಸ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಘಟಕದಿಂದ ಯುವಜನೋತ್ಸವ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿ ನೃತ್ಯ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ಡಿಜೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಸಿಂಧೂರ ತಂಡ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ನಟ ಧನ್ವೀರ್ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪಟ್ಟಣದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ನೃತ್ಯಪ್ರಿಯರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ರಾತ್ರಿ 11:30ರವರೆಗೂ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಯುವ ಘಟಕದ ಮೊಹಮದ್ ನಲಪಾಡ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಜನೋತ್ಸವದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜತೆಗೆ ನೃತ್ಯ, ಸಂಗೀತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಶಿವಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಗೀತ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಹೆಸರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ, ಯುವಜನೋತ್ಸವದಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯುವಕರ ಸುಪ್ತ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಬಿ.ಶಿವಣ್ಣ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ದೀಪಿಕಾ ರೆಡ್ಡಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಹರೀಶ್ ಗೌಡ, ಮದ್ದೂರಪ್ಪ, ಶಂಭಯ್ಯ, ಬಿ.ಪಿ. ರಮೇಶ್, ಬೆಸ್ತಮಾನಹಳ್ಳಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಮನೋಹರ್, ಸುಬ್ರಮಣಿ, ಬಿ.ಎಂ.ರಾಮಚಂದ್ರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ತಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಭೈರೇಗೌಡ, ಅಶೋಕ್, ಅಭಿರೆಡ್ಡಿ, ಅನಿಲ್ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>