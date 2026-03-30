ಬೈಲಕೇರಿ ಶಾಲೆ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಏ.10ಕ್ಕೆ

ಅಂಕೋಲಾ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈಲಕೇರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 75 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ್ದರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ಕ್ಕೆ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಪಿ. ನಾಯಕ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಶಾಸಕ ಸತೀಶ್ ಸೈಲ್ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಶೋಷಿತ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಸಮುದಾಯವರಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನೆಲಗಟ್ಟನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು 1950 ಡಿಸೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಪಣತೊಟ್ಟ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ವೆಂಕಣ್ಣ ನಾಯಕರವರು, ಅಗ್ರಗೊಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೈಲಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಮ್ಮು ರಾಮ ಗೌಡ ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಗಾಂವಟಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ತೆರೆದು ಅಂದೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡಿಸಿದ್ದರು. 15 ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಶಾಲೆಗೆ ನಂತರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು, ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಸಹಸ್ರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಸಿವನ್ನು ತಣಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವುದೇ ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡ, ಶಿಕ್ಷಕ ಶಾಂತಾ ನಾಯಕ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ ಗೌಡ, ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಣಪತಿ ಗೌಡ, ಬಾಬು ಗೌಡ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>