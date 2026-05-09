‘ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ’

ಅಂಕೋಲಾ : 'ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನಾವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾದೇವ ಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಗ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಐದನೇ ವರ್ಷದ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಜಾನಪದ ಹಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗರಾಜ ನಾಯಕ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹಾಲಕ್ಕಿ ಸಮಾಜ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತೆ ಈ ಸಮಾಜ ಇತರ ಸಮಾಜಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಬದ್ಧತೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಾಂಡುರಂಗ ಗೌಡ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಲಂಬೋದರ ಗೌಡ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಆರ್.ಟಿ ಗೌಡ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗೌಡ, ಯೋಗೀಶ್ವರ ಗೌಡ, ನಾಗೇಶ ಗೌಡ, ಬಲಿಂದ್ರ ಗೌಡ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದರು.