ಹೊನ್ನಮ್ಮರ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ

ಅಂಕೋಲಾ: 'ಸಾರಸ್ವತಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ, ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಾಮಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೊರತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಕೃತಿಗಳ ತಲೆಬರಹಗಳು ಇವರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಪ್ರೊ.ಕೆ.ವಿ. ನಾಯಕ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಅಂಕೋಲಾ ವತಿಯಿಂದ ಲೇಖಕಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ನಾಯಕರವರು ರಚಿಸಿದ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳಾದ ಅಕ್ಷರ ಪ್ರೀತಿಯ ನಂಟು ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೆಯೇ ಸಾಂತ್ವನ ಕೃತಿಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಶಾಂತರಾಮ ನಾಯಕ ಹಿಚ್ಕಡ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಎರಡು ಕೃತಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹನುಮ ನಾಯಕರವರ ಅಂತರಾಳದ ಭಾವನೆಗಳು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ತನ್ನ ಆಪ್ತ ವಲಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಕಳೆದ ಜೀವನ, ಅವರಿಲ್ಲದ ಬಾಳ ಪಯಣ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗುಂದಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹೊನ್ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ತನ್ನ ಜೀವಿತದ ಪ್ರತಿ ಗಳಿಗೆಯನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಮುನಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಇವರು ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇವರ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬೆಸುಗೆ ಇದೆ. ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ, ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಲೇಖಕಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ನಾಯಕ, ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹೆಬ್ಬಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಾಲಚಂದ್ರ ನಾಯಕ, ಸುಖದ ನಾಯಕ, ಶ್ರೀಧರ ನಾಯಕ, ಸುಭಾಷ ಕಾರೆಬೈಲ್, ಸುಜಿತ್ ನಾಯಕ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>