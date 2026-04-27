‘ನಾಡವರ ಭಾಷಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಗಲಿ’

ಅಂಕೋಲಾ: ಲೇಖಕ ಬೀರಣ್ಣ ನಾಯಕ ಮೊಗಟಾ 'ನಾಡವರ ಭಾಷಾ ಅಕಾಡೆಮಿ' ಮುಂದಿನ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದು ಸಮಂಜಸ ಮತ್ತು ಸಮಯೋಚಿತ ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಾಡವರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ನಾಡವರ ಪ್ರಮುಖರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಿ ನಾಡವರ ಭಾಷಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಗುವಂತೆ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದುದು ಎಲ್ಲಾ ನಾಡವರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಅಂಕೋಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260427-20-1833281843